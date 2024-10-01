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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:46
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, yaşlıların yeni nesillere yol gösterdiğini belirtti.

        Yaşlıların her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Topsakaloğlu, "Yaşlılarımıza duygularımızın yalnızca bugünle sınırlı olmadığını belirterek ömürlerinin her gününü ve anını, sağlık, mutluluk ve huzurla yaşamalarını diliyor, saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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