Mersin'de altyapı çalışmalarında doğal gaz sızıntısı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.
Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda iş makineleriyle yürütülen hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz ana borusu delindi.
Basınçlı gazın dışarı çıkması sonucu çevreye toprak ve taş parçaları savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik şeridiyle yolu trafiğe kapattı, çevrede önlem aldı.
Ekiplerce, bölgedeki borulardan sağlanan doğal gaz akışı kesildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu gaz akışı kısa süreliğine durdu.
Yapılan açıklamada, ekiplerin müdahalesi sonucu gaz sızıntısı engellendi.
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