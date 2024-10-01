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        Mersin'de altyapı çalışmalarında doğal gaz sızıntısı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:24
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        Mersin'de altyapı çalışmalarında doğal gaz sızıntısı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

        Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda iş makineleriyle yürütülen hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz ana borusu delindi.

        Basınçlı gazın dışarı çıkması sonucu çevreye toprak ve taş parçaları savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik şeridiyle yolu trafiğe kapattı, çevrede önlem aldı.

        Ekiplerce, bölgedeki borulardan sağlanan doğal gaz akışı kesildi.

        AÇIKLAMA GELDİ

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu gaz akışı kısa süreliğine durdu.

        Yapılan açıklamada, ekiplerin müdahalesi sonucu gaz sızıntısı engellendi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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