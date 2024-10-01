Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü törenle açıldı

        60+ Tazelenme Üniversitesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kampüsü, törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü törenle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        60+ Tazelenme Üniversitesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kampüsü, törenle açıldı.

        MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, müzik dinletisi gerçekleştirildi, 60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, bu üniversitenin uzun ömürlü olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Tazelenme üniversitende yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan,"Hangi açıdan bakarsak bakalım faydalı ve güzel, hem niyet hem de hedef olarak. İnsanımızın hangi yaşta olursa olsun huzur içerisinde ve yaşamın tadına vararak, özümseyerek, güzelliklere yakından tanık olarak yaşamasına vesile olacak bu ortamların en iyi şekilde değerlendirileceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da MEÜ olarak anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu üniversitenin kontenjanının ilk günden dolduğunu anlatan Yaşar, "Tazelenme Üniversitesi Mersin Üniversitesi Kampüsü, yaş almış bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını destekleyen sağlıklı ve aktif yaş alma akademisidir. Bu kampüs, yaş alan bireyler için bir yaşam biçimi ve yenilenme fırsatıdır." dedi.

        Yaşar, üniversiteye 50 öğrencinin kaydolduğunu belirterek, buradaki öğrencilerin teorik, beceri ve tazelenme dersleri alacağını ifade etti.

        - "Öğrenme hayat boyu devam yolculuktur"

        Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da bu üniversitenin sadece Mersin değil Türkiye için de büyük anlam taşıdığını söyledi.

        Tazelenme üniversitelerinin yaş almışlara yeni kapılar açtığını belirten Tufan, şöyle devam etti:

        "Bu üniversitemiz yaş almışlara yeni fırsatlar sunuyor. Bu girişimle ülkemizde öğrenmenin sınırlarının olmadığını, yaşın sadece bir rakam olduğunu hepimiz burada bir kez daha gösteriyoruz. Öğrenme hayat boyu devam eden yolculuktur. Bu yolculukta her yaştan birey için yeni fırsatlar, deneyimler sunmak eğitim politikamızın en güzel örneklerindendir."

        Tufan, tazelenme üniversitelerini güçlü irade ve birliktelikle Türkiye genelinde yaymak istediklerine dikkati çekti.

        Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da bu üniversitenin yaş almış bireylerin toplumsal hayata daha aktif şekilde katılmasına olanak sağladığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük ve Mersin Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi İbrahim Duman 60+ Tazelenme Üniversitesi hakkında sunum yaptı.

        Programın sonunda 60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü'ne kayıt yapan öğrenciler ve protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Otomobilin kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü motosikletin altı...
        Otomobilin kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü motosikletin altı...
        İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'...
        İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'...
        Mersin'de 2 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Mersin'de 2 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Mersin'de altyapı çalışmalarında doğal gaz borusu patladı
        Mersin'de altyapı çalışmalarında doğal gaz borusu patladı
        Mersin'de silah zoruyla 2 milyon liralık gaspa 2 tutuklama
        Mersin'de silah zoruyla 2 milyon liralık gaspa 2 tutuklama