Anamur Belediyesinin meclis toplantısı Anemurium Antik Kenti'nde yapıldı

Durmuş, ilçenin önemli tarihi eserlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "İlçemizin günümüze kadar korunan tarihi değerlerini bugüne kadar maalesef yeterince tanıtamamışız. Bundan sonra kadim şehrimiz Anamur'un tanıtımı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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