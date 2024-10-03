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        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:29
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        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

        Futbolcuların taktik çalışması yaptığı idman 1 saat 35 dakika sürdü.

        Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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