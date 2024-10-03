Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.