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        Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:38
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        Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesindeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

        Erdemli Belediyesince düzenlenen program kapsamında 2 bin 500 ilk ve ortaokul öğrencisi, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

        Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.

        Sergilenen ürünleri inceleyip bilgi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.

        Öğrenciler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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