Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı

Öğrenciler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.

Erdemli Belediyesince düzenlenen program kapsamında 2 bin 500 ilk ve ortaokul öğrencisi, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

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