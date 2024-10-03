Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.
Mahmutağa Mahallesi'nde Hasan Dev'e ait inek, sulama kanalına düştü.
Dev'in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Halat yardımıyla kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
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