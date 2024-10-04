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        Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:08
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        Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Y.Ç'nin kullandığı 27 LS 017 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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