Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Funsho (Dk. 72 Strandberg), Rivas (Dk. 65 Fernandes), Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 72 Orsic), Bardhi (Dk. 72 Umut Güneş), Draguş, Banza
Goller: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Banza (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Görkem Sağlam, Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 71 Funsho, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Lundstram, Dk. 53 Serdar Saatçi, Dk. 90+1 Banza, Dk, 90+2 Eren Elmalı, Dk, 90+4 Draguş, Dk. 90+6 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)
MERSİN
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