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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Funsho (Dk. 72 Strandberg), Rivas (Dk. 65 Fernandes), Aboubakar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 72 Orsic), Bardhi (Dk. 72 Umut Güneş), Draguş, Banza

        Goller: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Banza (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Görkem Sağlam, Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 71 Funsho, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Lundstram, Dk. 53 Serdar Saatçi, Dk. 90+1 Banza, Dk, 90+2 Eren Elmalı, Dk, 90+4 Draguş, Dk. 90+6 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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