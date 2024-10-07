Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Öz, konuşmasında, Amatör Spor Haftası'nda çeşitli aktiviteler yapılacağını belirterek, "Gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve yetenekli sporcuları ödüllendirmek gayemiz. Herkesi hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize katılmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Millet Bahçesi önünde bir araya gelen sporcular ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

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