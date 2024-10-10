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        Mersin'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Mersin'de jandarma ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:30
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        Mersin'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Mersin'de jandarma ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Dron destekli eş zamanlı baskınlarda, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramlarda, zanlıların ev ve eklentilerinde 5 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu, 20 kenevir tohumu, 5 av tüfeği, 2'şer tabanca ile dedektör ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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