Mersin'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Mersin'de jandarma ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Dron destekli eş zamanlı baskınlarda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramlarda, zanlıların ev ve eklentilerinde 5 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu, 20 kenevir tohumu, 5 av tüfeği, 2'şer tabanca ile dedektör ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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