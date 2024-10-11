Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, AHBİB Türkiye'nin 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına 2,1 milyar dolar destek sağladı.

        Bu kapsamda, AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in ev sahipliğinde hizmet binasında düzenlenen "2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 27 firma ödüllendirildi.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, kentin, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe önemli rol oynadığını belirtti.

        AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de sektör ihracatına verdikleri yüzde 17 oranında desteği yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından firmalara ödülleri verildi.

        Törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özgür Emire, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Lübnan'dan Mersin'e 351 yolcu daha geldi
        Lübnan'dan Mersin'e 351 yolcu daha geldi
        Anamur'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme ya...
        Anamur'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme ya...
        Eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, 5 saatte söndürüldü
        Eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, 5 saatte söndürüldü
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (3)
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (3)
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (2)
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (2)
        Flaş
        Flaş