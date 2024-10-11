Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, AHBİB Türkiye'nin 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına 2,1 milyar dolar destek sağladı.

Bu kapsamda, AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in ev sahipliğinde hizmet binasında düzenlenen "2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 27 firma ödüllendirildi.