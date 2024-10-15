Mersin'de otoyol jandarması göreve başladı

Törende 81 kilometresi Mersin-Adana, 66 kilometresi Tarsus-Pozantı arası olmak üzere otoyolun 147 kilometrelik kesimi Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanına verildi.

Komutanlıkta düzenlenen törende otoyolda görev yapacak ekip ve araçlar tanıtıldı.

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