Bozyazı'da öğrenciler güvenli gıda konusunda bilgilendirildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak ve İlkadım Anaokulu Müdürü Galip Balkar Yalçın da etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

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