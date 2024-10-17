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        Bozyazı'da öğrenciler güvenli gıda konusunda bilgilendirildi

        Bozyazı ilçesinde, Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında anaokulunda etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:24
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        Bozyazı'da öğrenciler güvenli gıda konusunda bilgilendirildi
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        Bozyazı ilçesinde, Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında anaokulunda etkinlik düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlkadım Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında öğrencilere güvenli gıda eğitimi verildi.

        Çeşitli animasyonların da yer aldığı etkinlikte anaokulu öğrencileri güvenli gıda konusunda bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak ve İlkadım Anaokulu Müdürü Galip Balkar Yalçın da etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Galeri
        Galeri

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