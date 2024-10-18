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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:30
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, muhtarlık müessesesinin demokrasi kültürünü ilk basamağını teşkil ettiğini belirtti.

        Muhtarlığın, millet iradesi ile devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ettiğini ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

        "Muhtarlarımız bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, bölgedeki vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadırlar. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek kamu hizmetinin mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

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