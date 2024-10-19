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        Anamur'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:03
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        Anamur'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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