Mersin'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dağpazarı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emiş Eser'in cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.