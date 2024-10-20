Mersin'de seyir halinde alev alan tırda hasar oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
E.G. idaresindeki 63 AFA 543 çekici ve 63 AEV 104 dorse plakalı tır, TEM Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Tırda hasara neden olan yangının, motor kısmından başladığı tespit edildi.
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