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        Mersin'de seyir halinde alev alan tırda hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:12 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:12
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        Mersin'de seyir halinde alev alan tırda hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        E.G. idaresindeki 63 AFA 543 çekici ve 63 AEV 104 dorse plakalı tır, TEM Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Tırda hasara neden olan yangının, motor kısmından başladığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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