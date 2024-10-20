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        Mersin'de minibüste çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:51 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:51
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        Mersin'de minibüste çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

        Y.E.S. idaresindeki 63 MA 2131 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Minibüsü saran alevler, yol kenarındaki çalılık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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