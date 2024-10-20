Mersin'de minibüste çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Y.E.S. idaresindeki 63 MA 2131 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

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