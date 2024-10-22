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        Mersin Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:24
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        Mersin Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisindeki ormanlık alanda, ilk tespitlere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 9 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının sıçradığı zirai alandaki eski bir ev de zarar gördü.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol alıntına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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