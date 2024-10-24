Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 01 AAU 411 plakalı tavuk yüklü kamyon, Karadiken Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

        Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'nin güneyine saldırı: 150'den fazla ölü
        Gazze'nin güneyine saldırı: 150'den fazla ölü
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Maç devam ediyor!
        Maç devam ediyor!
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Korkma!
        Korkma!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi defnedildi
        Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi defnedildi
        Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı göreve başladı
        Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı göreve başladı
        Evde tüfekle eşini öldürüp, otomobilde intihar etti
        Evde tüfekle eşini öldürüp, otomobilde intihar etti
        GÜNCELLEME - Mersin'de karısını tüfekle öldüren kişi aracında intihar etti
        GÜNCELLEME - Mersin'de karısını tüfekle öldüren kişi aracında intihar etti
        Mersin'de karısını tüfekle ağır yaralayan kişi aracında intihar etti
        Mersin'de karısını tüfekle ağır yaralayan kişi aracında intihar etti
        Mersin'de karganın otomobilin ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik...
        Mersin'de karganın otomobilin ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik...