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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:21
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligde çıktığı 8 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken rakibi Kayserispor 5 puanla 17. sırada bulunuyor.

        Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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