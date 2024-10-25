Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde çıktığı 8 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken rakibi Kayserispor 5 puanla 17. sırada bulunuyor.
Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
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