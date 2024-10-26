Mersin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ü.T. (62) yönetimindeki 01 ALU 161 plakalı hafif ticari araç, Kaleardı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Ü.T, kaldırıldığı Çamlıyayla Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.