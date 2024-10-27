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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı yeniden Gökhan Zor oldu

        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor yeniden görevine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:25
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı yeniden Gökhan Zor oldu
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor yeniden görevine seçildi.

        AK Parti Bozyazı 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

        Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Zor güven tazeledi.

        Kongreye, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

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