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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:11
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

        Mersin Spor: Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Cruz 24, Kairys 5, Olaseni 21, Berkay Sinirlioğlu 5, Simmons 9, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar

        Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 2

        1. Periyot: 29-28

        Devre: 53-45

        3. Periyot: 73-72

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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