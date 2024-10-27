Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç
Mersin Spor: Cobbs 14, Pineiro 4, Emre Tanışan 2, Cruz 24, Kairys 5, Olaseni 21, Berkay Sinirlioğlu 5, Simmons 9, Canberk Kuş 13, Tevfik Akdamar
Manisa Basket: Brown 20, Echodas 9, Besson 17, White 15, Yunus Emre Sonsırma 20, Pickett 3, Mehmet Yağmur 2, Leon Apaydın, Ahmet Safa Yılmaz 2
1. Periyot: 29-28
Devre: 53-45
3. Periyot: 73-72
MERSİN
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