Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçedeki sanayi sitesi yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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