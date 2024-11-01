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        Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:07
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        Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçedeki sanayi sitesi yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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