Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 25 bin 870 uyuşturucu hap, 347 gram esrar, 42 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 26 sikke ve cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı; Ulaş ile Cansu hayatını kaybetti
        Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı; Ulaş ile Cansu hayatını kaybetti
        Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı; 2 ölü
        Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı; 2 ölü
        Mersin'de ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Mersin'de ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler kasımda denize girdi
        Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler kasımda denize girdi
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bozyazı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü