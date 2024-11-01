Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde 25 bin 870 uyuşturucu hap, 347 gram esrar, 42 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 26 sikke ve cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

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