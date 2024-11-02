Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 9 zanlı tutuklandı

Söz konusu adreslerde suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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