Mersin'de düğün konvoyunda trafik ihlali yapan sürücülere para cezası verildi

Ekipler 3 aracı da trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü oluşturan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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