Mersin'de düğün konvoyunda trafik ihlali yapan sürücülere para cezası verildi
Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.
Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü oluşturan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çeşitli ihlalleri nedeniyle 7 sürücüye 26 bin 797 lira ceza verildi.
Ekipler 3 aracı da trafikten men etti.
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