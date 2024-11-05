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        Mersin'de düğün konvoyunda trafik ihlali yapan sürücülere para cezası verildi

        Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:09
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        Mersin'de düğün konvoyunda trafik ihlali yapan sürücülere para cezası verildi
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        Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü oluşturan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında çeşitli ihlalleri nedeniyle 7 sürücüye 26 bin 797 lira ceza verildi.

        Ekipler 3 aracı da trafikten men etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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