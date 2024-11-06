Mersin'de "Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu (MEP), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle "tarım, sanayi, lojistik ve turizm" sektörlerine ilişkin "Mersin Ekonomi Zirvesi" yapılacak.

Akdeniz İhracatçılar Birlikleri'nde (AKİB) zirvenin tanıtım toplantısına katılan ​​​​​​​Vali Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Kentte organize edilecek zirvenin önemine değinen Pehlivan, "Bu zirvenin temel amacı bir fotoğraf çekmek, genel durumu ortaya koymak. Organizasyon kapsamındaki arama konferanslarında hem kamu birimlerinden hem de özel sektör temsilcileri ve meslek kuruluşlarından beklentimiz bu. Çalışmalar ortaya koyulduğunda nihayetinde Ticaret Bakanı'mızın teşrifleriyle bir zirve gerçekleştirilecek. Bugün bu zirvenin startını vermiş oluyoruz." dedi.

Pehlivan, Mersin'in çok sayıda sektörde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, hem ülkenin hem de kentin ekonomisine katkı sağlayan tarım, sanayi, lojistik ve turizm alanlarındaki durumun zirvede masaya yatırılacağını söyledi.