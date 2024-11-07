Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Adreslerde çok sayıda dijital materyal, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, banka kartı ile 40 uyuşturucu hap, 17 cep telefonu, 208 bin 520 lira, 14 bin 600 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

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