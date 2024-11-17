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        Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:30
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        Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        S.S. idaresindeki 01 ANG 987 plakalı otobüsün motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

        Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 30 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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