Mersin'de 208 bin 830 makaron ele geçirildi

Adreslerde, sahte bandrollü 208 bin 830 makaron, 187 kilo 200 gram tütün ve 470 etiket ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

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