Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 208 bin 830 makaron ele geçirildi

        Mersin'de 208 bin 830 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 208 bin 830 makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 208 bin 830 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, sahte bandrollü 208 bin 830 makaron, 187 kilo 200 gram tütün ve 470 etiket ele geçirildi.

        Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!

        Benzer Haberler

        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti (2)- Yeniden
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti (2)- Yeniden
        Yıldırımın isabet ettiği binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar ve...
        Yıldırımın isabet ettiği binadan kopan parçalar kafeye ve araçlara zarar ve...
        Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasa...
        Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasa...
        Tarsus'ta sağanak yağmur; ekili arazi, depo ve evleri su bastı
        Tarsus'ta sağanak yağmur; ekili arazi, depo ve evleri su bastı
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de hayatını kaybetti
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de hayatını kaybetti