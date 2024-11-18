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        Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:29
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        Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan turnuvaya, 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

        Organizasyonda sporcular, 4 kategoride mücadele etti.

        Kategorilerde Yiğit Emre Suna, Rus Sergei Lobanov, Azerbaycanlı Mahammad Baghirov ve Muslim Shiraliyev birinci oldu.

        Dereceye giren sporcular, düzenlenen törende madalya ve ödüllerini aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, "Turnuvada 3 norm çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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