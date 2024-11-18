Mersin'de düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

Kategorilerde Yiğit Emre Suna, Rus Sergei Lobanov, Azerbaycanlı Mahammad Baghirov ve Muslim Shiraliyev birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan turnuvaya, 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı.

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