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        Mersin'de "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlendi

        Mersin'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:34
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        Mersin'de "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlendi
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        Mersin'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kentte "Çocuk Katılımı ve Savunuculuk" temasıyla düzenlenen etkinlik, Akdeniz bölgesindeki 8 ilden katılan çocuklarla gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, 2 gün süren forumun Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen kapanışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak yapılan çalışmalarda çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ettiklerini söyledi.

        Tüm çocukların bütün hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Burada çocuk hakları, güvenliği, eğitim sistemi, ayrımcılık ve dijital dünyada tehlikeler üzerine sizden aldığımız görüşler çok kıymetli. Bu görüşler doğrultusunda hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanız için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yarının Türkiye'sinde farklı alanlarda sizler görevi devraldığınızda ve söz sahibi olduğunuzda ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yok. Hedeflerinize ulaşma yolunda her zaman dürüst, merhametli ve adil olun. Haklarımızla birlikte sorumluluklarımızın da olduğunu unutmayın." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Öte yandan etkinlikte çocuklar, Filistinli yaşıtları için gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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