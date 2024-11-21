Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yapay zekayla hazırlanan çizgi film serisi çocuklarla buluşacak

        Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programlarında üretilen çizgi film serisi "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları", çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yapay zekayla hazırlanan çizgi film serisi çocuklarla buluşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programlarında üretilen çizgi film serisi "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları", çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

        Kentte faaliyet gösteren bir film şirketinin, yapay zeka uygulamalarının desteğiyle oluşturduğu çizgi filmin hazırlık süreci devam ediyor.

        Oyuncu kadrosu, senaryo ve kurgusu sanal ortamda hazırlanan çizgi film serisinde Türk tarihine damga vurmuş isimler yer alıyor.

        Ses modelleme, efekt ve video üretim süreci de yapay zeka desteğiyle üretilen filmde, Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ile çeşitli bilim insanları ve sanatçılar da tasvir ediliyor.

        İlk fragmanı da paylaşılan ve 10 bölümden oluşan "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları" adlı çizgi film, hazırlıkların tamamlanmasının ardından çeşitli platformlarda yerini alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç

        Benzer Haberler

        Mersin'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Mersin'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Mersin'de iterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçuruma düşen kişi yar...
        Mersin'de iterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçuruma düşen kişi yar...
        Birlikte yaşadığı kadını boğdu (3)
        Birlikte yaşadığı kadını boğdu (3)
        Mersin'de "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile düzenle...
        Mersin'de "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile düzenle...
        Mersin'de "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlend...
        Mersin'de "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" düzenlend...
        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü