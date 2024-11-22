Mersin'de markete bakan kişiyi rehin alıp kasayı soyan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, geçici olarak markete bakması için işletme sahibinin bıraktığı kişiyi rehin alıp kasasındaki paraları da gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir marketten 7 bin lira gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunu yapan 2 zanlının kimliğini ve adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Kasadan gasbedilen para da market sahibine teslim edildi. Olay sırasında market sahibinin işletmede bulunmadığı, bıçakla rehin alınan kişinin iş yerine geçici bakan bir tanıdığı olduğu belirtildi.