Mersin'de "Tarım Arama Konferansı" yapıldı

Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında "Tarım Arama Konferansı" düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu (MEP), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle kentte yapılması planlanan zirve kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi Girişim Limanı'nda yapılan "Tarım Arama Konferansı"nda kentin tarım alanındaki çalışmaları görüşüldü.

Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, buradaki konferansta, Mersin'in tarımda önemli bir konumda olduğunu belirterek, tarım arazilerinin boşta kalmaması için devletin önemli destekler verdiğini söyledi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'deki tarımın önemine vurgu yaparak, "Tarımda büyük alanlarımız ve cevher insanlarımız var. Tarımdan ciddi şekilde gelir sağlanıyor." dedi.