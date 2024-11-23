Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Doğu Akdeniz'deki deniz çayırlarının korunması için çalışma yapılacak

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından Doğu Akdeniz'deki deniz çayırı popülasyonunun iyileştirilmesi için gelecek yıl çalışma yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Akdeniz'deki deniz çayırlarının korunması için çalışma yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından Doğu Akdeniz'deki deniz çayırı popülasyonunun iyileştirilmesi için gelecek yıl çalışma yürütülecek.

        MEÜ Su Ürünleri Fakültesince başlatılan çalışma kapsamında 8 kişilik ekip, Aydıncık ilçesinde dalış yaptı.

        Su altındaki incelemede deniz çayırlarının iklim değişikliğine bağlı olarak azaldığını belirleyen ekip, restorasyon projesi hazırladı.

        Projenin 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor.

        - "Aydıncık ilçesi deniz çayırlarının son kalesi"

        Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, gazetecilere, yaz aylarında Doğu Akdeniz'deki yüzey suyu sıcaklığının 34 dereceye ulaştığını söyledi.

        Deniz çayırlarının, sıcaklık ve kirlilikten olumsuz etkilendiğini belirten Ayas, şöyle konuştu:

        "Aydıncık ilçesi deniz çayırlarının son kalesi. Buradaki çalışmalarda türün zarar gördüğünü, belli noktalarda da ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Mersin Üniversitesi olarak 2025 yılı içerisinde restorasyon çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Şu anda dalışlarımız sürüyor. Alandaki toplulukların sağlığı ve dağılımıyla ilgili ön verileri almaya devam ediyoruz."

        Ayas, balıkçılık faaliyetleri ile yatlardan gelişigüzel atılan çapaların da deniz çayırlarına zarar verdiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

        "Restorasyon çalışmalarının amacı, popülasyonu daha iyi hale getirmek, etkilenen bölgelere sağlıklı türü nakledebilmek, alanda çayırların bütünselliğini korumak ve parçalanmasını engellemek. Bu şekilde deniz çayırlarının var olmasını sağlamaya çalışacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Mersin'de "Tarım Arama Konferansı" yapıldı
        Mersin'de "Tarım Arama Konferansı" yapıldı
        Gülnar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gülnar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Türk Kızılay günlük 9 bin ünite kan bağışı hedefliyor
        Türk Kızılay günlük 9 bin ünite kan bağışı hedefliyor
        Markette bıçaklı gasp kamerada
        Markette bıçaklı gasp kamerada
        Şehit öğretmen Temizkan'ın ailesinin kurduğu dernek çocuklara eğitim desteğ...
        Şehit öğretmen Temizkan'ın ailesinin kurduğu dernek çocuklara eğitim desteğ...