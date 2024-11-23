Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 3 ton 140 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendi.

        Adreste 3 ton 140 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Denizin akciğerleri yok oluyor!
        Denizin akciğerleri yok oluyor!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Denizin akciğerleri 'deniz çayırları' yok oluyor
        Denizin akciğerleri 'deniz çayırları' yok oluyor
        Doğu Akdeniz'deki deniz çayırlarının korunması için çalışma yapılacak
        Doğu Akdeniz'deki deniz çayırlarının korunması için çalışma yapılacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Mersin'de "Tarım Arama Konferansı" yapıldı
        Mersin'de "Tarım Arama Konferansı" yapıldı
        Gülnar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gülnar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Türk Kızılay günlük 9 bin ünite kan bağışı hedefliyor
        Türk Kızılay günlük 9 bin ünite kan bağışı hedefliyor