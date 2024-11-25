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        Mersin'de sağlıksız koşullarda taşınan 235 kilogram et bulundu

        Mersin'de lastiği patlayan aracın sürücüsüne yardım etmek için yanında duran jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan 235 kilogram et ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:37
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        Mersin'de sağlıksız koşullarda taşınan 235 kilogram et bulundu
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        Mersin'de lastiği patlayan aracın sürücüsüne yardım etmek için yanında duran jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan 235 kilogram et ele geçirdi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, lastiği patladığı için Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyen kamyonetin sürücüsüne yardım etmek istedi.

        Ekipler, camlarının siyah filmle kaplanmasından şüphelendikleri araçta yaptıkları incelemede, parçalanmış etler olduğunu gördü.

        Bunun üzerine bölgeye Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Etiketinin bulunmadığı ve sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 235 kilogram et, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağına götürülmesi için ilgili ekiplere teslim edildi.

        Araçtaki 2 kişi hakkında tutanak tutuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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