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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:58
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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

        E.G. (35) idaresindeki 66 AAG 117 plakalı otomobil, Anıt Mahallesi'ndeki yolda Adil Ekinci'nin (67) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ekinci, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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