Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde 1 kilo 755 gram sentetik uyuşturucu, 607 gram esrar, 108 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, bıçak ve 550 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.
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