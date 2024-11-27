Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:19 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde 1 kilo 755 gram sentetik uyuşturucu, 607 gram esrar, 108 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, av tüfeği, bıçak ve 550 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme

        Benzer Haberler

        Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye...
        Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye...
        GÜNCELLEME - Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi ba...
        GÜNCELLEME - Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi ba...
        Cips standı fırtınada metrelerce ilerledi
        Cips standı fırtınada metrelerce ilerledi
        Tipiye yakalanıp ölen çoban toprağa verildi
        Tipiye yakalanıp ölen çoban toprağa verildi
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Mersin'de tipide kaybolduktan sonra cesedi bulunan çobanın cenazesi defnedi...
        Mersin'de tipide kaybolduktan sonra cesedi bulunan çobanın cenazesi defnedi...