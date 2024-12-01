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        Bozyazı'da sabah namazı buluşması düzenlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:16
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        Bozyazı'da sabah namazı buluşması düzenlendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.

        Bozyazı Müftülüğünce düzenlenen programda Denizci Mehmet Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

        Program sonunda çorba ve çeşitli ikramlarla vatandaşlar birlikte kahvaltı etti.

        Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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