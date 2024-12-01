Bozyazı'da sabah namazı buluşması düzenlendi

Program sonunda çorba ve çeşitli ikramlarla vatandaşlar birlikte kahvaltı etti.

Bozyazı Müftülüğünce düzenlenen programda Denizci Mehmet Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

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