Bozyazı'da sabah namazı buluşması düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğünce düzenlenen programda Denizci Mehmet Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.
Program sonunda çorba ve çeşitli ikramlarla vatandaşlar birlikte kahvaltı etti.
Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu da katıldı.
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