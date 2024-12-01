Mersin'de bacaya sıkışan tavşan itfaiye tarafından kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bacaya sıkışan tavşan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bacaya sıkışan tavşan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Serap Kahraman'a ait tavşan, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin damındaki soba bacasına düştü.
Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tavşanın bulunduğu yeri tespit etti.
Ekipler, evin dış kısmından matkap yardımıyla deldikleri bölümden tavşanı çıkardı.
Tavşan, Kahraman'a teslim edildi.
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