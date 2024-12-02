ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek
Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Pelin Gülçelik, Özge Özışık 4, Melek Uzunoğlu 3
1. Periyot: 17-19
Devre: 36-41
3. Periyot: 57-68
Beş faulle çıkan: 37.50 Winterburn (Beşiktaş)
MERSİN
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