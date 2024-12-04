Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden kasımda 1,54 milyar dolarlık dış satım

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, kasımda 1,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz İhracatçı Birliklerinden kasımda 1,54 milyar dolarlık dış satım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, kasımda 1,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Doğan, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının yılın ilk 11 ayında yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

        Kasım ayı ihracatına ilişkin bilgi veren Doğan, "AKİB'in kasım ayı ihracatı 1,54 milyar dolara ulaştı. Kasımda Türkiye'nin 22,3 milyar dolarlık ihracatına Akdeniz'den yüzde 7,9 destek verdik." ifadesini kullandı.

        Fatih Doğan, kasımda en fazla dış satımı kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinde yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

        "Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 134,3 milyon dolarla Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 131,8 milyon dolarla Irak ikinci sırada, 115,5 milyon dolarla Rusya üçüncü sırada takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde, Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarları öne çıktı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi

        Benzer Haberler

        Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni zaferler hedefl...
        Bocce Milli Takımı, Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda yeni zaferler hedefl...
        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de ka...
        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Osmaniyespor FK ile Mersin'de ka...
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikler...
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Dünya Engelliler Günü etkinlikler...
        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
        Mersin'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 474 şüpheli yakalandı
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşind...
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşind...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...
        Engelli sporcu Ahmet, tedavi amacıyla başladığı yüzmede milli mayoya odakla...