Mersin'de Çağdaş Sanat Fuarı açıldı

Mersin'de düzenlenen Çağdaş Sanat Fuarı sanatseverlere kapılarını açtı.

Yenişehir ilçesindeki fuar ve etkinlik alanında organize edilen fuarda yurt içi ve dışından sanatçıların resim, heykel, seramik, özgün baskı, video sanatı gibi eserleri sergilendi.

Fuar Koordinatörü Selmani Baki Kocaispir, AA muhabirine, fuarın koleksiyoner, galeri ve halkın buluştuğu bir platform olduğunu söyledi.

Farklı disiplinlerde birçok eserin sergilendiğini belirten Kocaispir, şunları kaydetti: "Burası bölgenin ilk Çağdaş Sanatlar Fuarı diyebiliriz. Galeriler İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ankara ve Gaziantep gibi Türkiye'nin her noktasından geliyor. Yaklaşık 25-26 galeri var. Bunların 10'u üniversiteler ve vakıflar olmak üzere 35'e yakın stant kuruldu. 800-900 civarı sanatçının 2 bin eseri bulunuyor."