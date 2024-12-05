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        Mersin'de 2 amcası ve bir akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 amcası ve akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:44
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        Mersin'de 2 amcası ve bir akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 amcası ve akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

        İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir evde C.U, amcaları Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.U. yanında bulundurduğu bıçakla Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptı.

        Olay yerinden kaçan C.U. yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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