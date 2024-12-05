Mersin'de 2 amcası ve bir akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.U. yanında bulundurduğu bıçakla Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir evde C.U, amcaları Öner Uyar ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel arasında tartışma çıktı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 amcası ve akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

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