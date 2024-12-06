Gülnar Belediye Başkanı Önge, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti

Yörüklerden Ali Uçar da Önge'ye Yörük yağlığı hediye etti.

Sarıkeçili Yörüklerin sorunlarını bildiğini ifade eden Önge, onlara her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Önge, Karagöl mevkisindeki ziyaretinde, kendisinin de Yörük olduğunu belirtti.

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